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Кубок России

Колосков — о том, стоит ли «Спартаку» бояться Дзюбу: «Пускай сначала выйдет на поле»

21 Февраля 2023 • 13:13 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России  между «Локомотивом» и «Спартаком».

Напомним, что в предстоящей встрече за «Локомотив» может дебютировать воспитанник «Спартака» Артём Дзюба, подписавший контракт с «железнодорожниками» 8 февраля.

«Нужно ли «Спартаку» бояться Дзюбу? Пускай сначала выйдет на поле, а то слишком много разговоров вокруг этой темы. Не нужно его никому бояться. Забьёт гол «Спартаку» — порадуемся за него», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Вячеслав Колосков Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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