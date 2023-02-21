Колосков — о том, стоит ли «Спартаку» бояться Дзюбу: «Пускай сначала выйдет на поле»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Напомним, что в предстоящей встрече за «Локомотив» может дебютировать воспитанник «Спартака» Артём Дзюба, подписавший контракт с «железнодорожниками» 8 февраля.

«Нужно ли «Спартаку» бояться Дзюбу? Пускай сначала выйдет на поле, а то слишком много разговоров вокруг этой темы. Не нужно его никому бояться. Забьёт гол «Спартаку» — порадуемся за него», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.