Дзюба попал в заявку «Локомотива» на матч со «Спартаком»

Новичок столичного «Локомотива» Артём Дзюба может дебютировать за «железнодорожников» в матче Фонбет Кубка России против «Спартака».

По информации издания Sport24, бывший капитан российской национальной команды попал в заявку Михаила Галактионова на первый официальный матч «Локомотива» в 2023 году.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 22 февраля, на «РЖД Арене». Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени.