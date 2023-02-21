​«Локомотив» в случае победы над «Спартаком» пустит в раздевалку представителей «Матч ТВ»

Регламент Фонбет Кубка России предусматривает проход в раздевалку победившей команды журналистов. Впрочем, для этого нужно одобрение со стороны клуба. «Локомотив» в случае победы над «Спартаком» будет готов пустить в раздевалку представителей основного вещателя – «Матч ТВ». Об этом рассказывает телеграм-канал «Ложа прессы» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».

При этом пока непонятно, смогут ли попасть в раздевалку представители других СМИ. Этот вопрос обсуждается.

Отмечается, что «Локомотив» также согласовал размещение на скамейке микрофонов и интервью с игроками запаса во время матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался пускать журналистов в раздевалку.

Матч «Локомотив» - «Спартак» пройдёт 22 февраля.