Игнатьев не боится конкуренции с Дзюбой

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». Артём Дзюба дебютировал за железнодорожников в этом матче, однако другой нападающий команды, Иван Игнатьев, не опасается конкуренции с его стороны. Он считает, что она будет двигать всю команду вперед, а игровое время будут получать все игроки.

- Сезон длинный. Всё игра покажет. Каждый спортсмен хочет играть. Но конкуренция — это всегда хорошо, только добавит команде плюсов, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».