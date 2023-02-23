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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Дзюба будет основным нападающим «Локомотива»

23 Февраля 2023 • 15:07 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил дебют нападающего Артёма Дзюбы в составе московской команды.

Вчера, 22 февраля, 34-летний форвард вышел в стартовом составе «железнодорожников» на матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1). Дзюба провёл на поле весь матч, но результативными действиями отметиться не сумел.

По мнению Сенникова, Дзюба провёл хороший матч, проявив себя ярче остальных новичков команды, пополнивших состав «Локомотива» этой зимой.

«Дзюба хорошо выглядел. Артём будет основным нападающим. Он может в одиночку решить момент и отдать хороший пас. Неудивительно, что ему дали отыграть все 90 минут», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Ответная встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля и начнётся она в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников
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