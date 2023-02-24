Камоцци считает, что на данный момент в «Спартаке» играют лучшие молодые футболисты России

В прошлом советник экс-владельца московского «Спартака» Франко Камоцци поделился своим мнением по поводу молодых футболистов «красно-белых».

«В «Спартаке» играют лучшие молодые российские футболисты. У команды есть хорошие перспективы развития. Работа с молодыми игроками — это то, что всегда даёт результат в будущем, если уделять этому аспекту достаточно внимания», — передаёт речь Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что 22 февраля «Спартак» переиграл «Локомотив» в первом четвертьфинальном поединке Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Второй матч между командами состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.