Кечинов — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «По этой игре справедлива была ничья»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» одолели «Локомотив» (1:0).

По мнению эксперта, в первом тайме «Спартак» имел преимущество над своим соперником, однако во второй половине встречи ситуация на поле изменилась, и «Локомотив» заслуживал сравнять счёт.

«Для первой игры после возобновления игра получилась, держала в напряжении. В эпизоде с голом «Локомотива» пассивный офсайд был — игрок мешал защитнику. По этой игре справедлива была ничья», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, ответная встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.