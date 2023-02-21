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Кубок России

Прудников: Жду выхода «Спартака» в полуфинал Фонбет Кубка России

21 Февраля 2023 • 21:34 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 21 ч. 39 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом». 

«Жду победы и выхода «Спартака» в полуфинал. Пусть все решат в первой игре, чтобы в ответной встрече с «Локомотивом» уже играл второй состав. Хотят побеждать — должны именно так играть», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Эксперт признался, что не знает в какой форме сейчас находится новичок «железнодорожников» Артём Дзюба, но он точно будет очень мотивирован на игру.

Первый матч «Локомотив» - «Спартак» состоится завтра, 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Прудников Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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