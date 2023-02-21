Прудников: Жду выхода «Спартака» в полуфинал Фонбет Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Жду победы и выхода «Спартака» в полуфинал. Пусть все решат в первой игре, чтобы в ответной встрече с «Локомотивом» уже играл второй состав. Хотят побеждать — должны именно так играть», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Эксперт признался, что не знает в какой форме сейчас находится новичок «железнодорожников» Артём Дзюба, но он точно будет очень мотивирован на игру.

Первый матч «Локомотив» - «Спартак» состоится завтра, 22 февраля, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.