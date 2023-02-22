Галактионов: «Дзюба очень здорово сыграл»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:1).

- Поделитесь эмоциями. Как это перевернуть игру против «Спартака», во втором тайме играть лучше и быть ближе к голу, и это вообще не приносит результата? Что внутри после таких игр?

- С одной стороны, понятно, что есть разочарование от результата. С другой, мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что ни в коем случае не надо отчаиваться, потому что если отталкиваться от второго тайма - это совершенно другая игра, это тот футбол, как вы сказали, на который мы нацеливаем нашу команду. Если мы от него будем отталкиваться, всё будет хорошо. Уровень готовности на сегодня позволяет это делать.

- Вы поняли причину, по которой отменили гол?

- Не совсем.

- Но разбирали, смотрели этот эпизод?

- По горячим следам смотрели, но еще надо в более спокойной обстановке посмотреть. Пока сложно сказать.

- Перед ответной игрой что говорит этот результат, он вообще влияет на ответный матч?

- Ни о чем не говорит, есть игра, и мы все сделаем для победы.

- Дзюба провел 90 минут без замен. Как оцените функционал этого нападающего? Он готов.

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- Если он отыграл 90 минут… Вы видели, что в основном весь второй тайм все те эпизоды, которые были созданы с его участием, он очень здорово сыграл, цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. Самое главное, что команда совсем по-другому выглядела именно во втором тайме. Это тот футбол, на который мы нацеливаем нашу команду.

- Миранчук мог сегодня выйти в старте? Показалось, что с его выходом команда просто креативнее начала действовать в атаке.

- Я думаю, что не только с выходом Миранчука, но и с выходом Глушенкова, других футболистов мы совершенно по-другому начали второй тайм. Еще раз повторюсь, от этого надо отталкиваться.