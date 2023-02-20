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Кубок России

Сёмин ждёт неожиданностей от матча «Локомотив» — «Спартак»

20 Февраля 2023 • 15:52 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «железнодорожники» встретятся со «Спартаком».

Специалист не смог назвать фаворита предстоящей встречи, отметив, что от этой игры стоит ждать неожиданностей.

«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Всегда бывает много неожиданностей. Посмотрим», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Отметим, что в нынешнем сезоне команды встречались между собой два раза и в обоих случаях успех праздновали «красно-белые».  

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Юрий Сёмин
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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