Сёмин ждёт неожиданностей от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «железнодорожники» встретятся со «Спартаком».

Специалист не смог назвать фаворита предстоящей встречи, отметив, что от этой игры стоит ждать неожиданностей.

«Не могу сказать, кто будет фаворитом в кубковой встрече. Всегда бывает много неожиданностей. Посмотрим», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Отметим, что в нынешнем сезоне команды встречались между собой два раза и в обоих случаях успех праздновали «красно-белые».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.