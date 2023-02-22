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Кубок России

Галактионов: «Дзюба - реваншист, это отличная мотивационная составляющая, поэтому он сегодня готов играть»

22 Февраля 2023 • 19:50 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Спартак Москва
1 3.60 X 3.10 2 2.35
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Холодно сегодня. Если бы была возможность сегодня игру перенести, если бы было-15, вы бы этой опцией воспользовались?

- Надо смотреть по ситуации. Понятно, что решение принято, будем играть, надо играть, мы на это себя нацеливаем.

- Лантратов, Пиняев, Дзюба и Смольников сегодня в старте. Как вам за такое короткое время удалось адаптировать футболистов и сразу подвести к основе?

- Ребята в достаточно неплохом состоянии, в игровом тонусе. Они потихоньку набирали за время сборов, поэтому надеемся на их мотивационный фактор. Дзюба - реваншист, это отличная мотивационная составляющая, поэтому он сегодня готов играть.

- Учитывая положение команды в чемпионате страны, насколько серьезная ставка делается на Кубок?

- Мы не разделяем турниры, не разделяем игры, у нас каждый матч важен. Сегодняшний - это дерби со «Спартаком». Мы играем дома при своих болельщиках. Нам очень важно показать качественную хорошую игру и добиться качественного результата.

- Возобновлять сезон двумя играми против «Спартака» - это сложность или как?

- Сейчас все команды достаточно хорошо укомплектованы и представляют собой достаточно боевые команды. Поэтому сейчас нет выбора. Нет разницы, с кем начинать. «Спартак»? Значит, «Спартак». Надо играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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