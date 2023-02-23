Прудников прокомментировал свои слова о втором составе «Спартака» на ответную игру с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников прокомментировал свои слова о том, что «красно-белым» необходимо решить все вопросы в двухматчевом кубковом противостоянии с московским «Локомотивом» 22 февраля для того, чтобы 27 февраля появилась возможность выпустить на поле второй состав.

«Мои слова о том, что надо выигрывать 3:0, чтобы потом второй матч можно было сыграть вторым составом? Сегодня очень холодно. Не было идеальных возможностей показывать очень красивый футбол. Так что победа — уже очень хорошо», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Вчера «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.