Хаджи: «Спартак» будет для Дзюбы отличной мотивацией»

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что игра с «красно-белыми» в рамках Кубка России будет для новичка «Локомотива» Артёма Дзюбы дополнительной мотивацией раскрыться в новом коллективе.

«Матч со «Спартаком», как с клубом, в котором он вырос в того, кем является, будет очень серьезной мотивацией для него. Так всегда бывает. Думаю, он захочет показать себя во всей красе. Это будет интересно», - цитирует Хаджи «Матч-ТВ».

Напомним, что первый матч в рамках серии в 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локо» пройдет совсем скоро – 22 февраля, место – «РЖД Арена».