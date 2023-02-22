Кечинов – об игре «Локомотив» - «Спартак»: «Матч должен состояться»

Валерий Кечинов, обладатель множества трофеев, выигранных во времена выступлений за московский «Спартак», поделился своим мнением о том, стоит ли проводить кубковый матч между «красно-белыми» и «Локомотивом» в морозную погоду.

«Есть регламент: по-моему, если температура до «-15», то матч должен состояться. Мы в своё время играли и при «-15» — ничего страшного», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Кроме того, специалист отметил, что в период его игровой карьеры футбольные поля сильно отличались качеством с современными вариантами.

Эксперт считает, что нужно двигаться в строгом соответствии с ранее составленным календарём.