Бушманов – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» заслуженно выиграл»

Бывший футболист Евгений Бушманов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом» (1:0).

Специалист признался, что просмотр данного футбольного матча доставил ему удовольствие – игра получилась захватывающей и острой.

Эксперт считает, что в первой половине встречи московских команд гости могли забить гораздо больше, чем один мяч, так как их игра не вызывала вопросов. Во второй половине встречи «железнодорожники» стали играть увереннее и имели все шансы на более удовлетворительный для себя исход.

«Если брать в целом, то «Спартак» заслуженно выиграл и показал отличный футбол при сложных условиях», - цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Единственный гол в матче забил Данил Пруцев.