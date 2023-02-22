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Кубок России

Червиченко: «У «Локо» бы не было шансов, если б матч со «Спартаком» был в конце апреля»

22 Февраля 2023 • 01:43 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
1 4.05 X 3.80 2 1.85
Через 17 ч. 6 мин.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о дерби «красно-белых» с московским «Локомотивом», которое состоится вечером 22 февраля. Интригующая игра Кубка России пройдёт на «РЖД Арене», ответный матч состоится спустя пять дней – 27 февраля.

«Эти матчи в конце февраля всегда непредсказуемы. Здесь большую роль играют воля случая, а также физическая готовность игроков к возобновлению сезона. Каждый каждого обыграть может но, полагаю, что если бы матч проходил в конце апреля, то у нынешнего «Локомотива» вообще абсолютно не было бы никаких шансов. Однако матч февральский, значит, возможно всё», - рассказал Червиченко порталу Rusfootball.

Стартовый свисток в московском дерби прозвучит в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Червиченко
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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