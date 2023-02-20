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Кубок России

Сенников – об игре с «Локомотивом»: «На данный момент явный фаворит — «Спартак»

20 Февраля 2023 • 18:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Трёхкратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий поединок 1/4 финала, в котором «железнодорожники» сразятся с московским «Спартаком».

Специалист заявил, что лично для него фаворит предстоящей встречи вполне себе ясен – это «красно-белые». Эксперт связал свои слова с результатами, которые команда демонстрировала в конце прошлого календарного года и с игрой, отлаженной во время зимних тренировочных сборов.

В то же время бывший футболист отметил, что «красно-зелёные» довольно успешно выступают в кубковых соревнованиях.

«Если Галактионов подготовит «Локомотив» именно к этому матчу, то будут шансы. Но на данный момент явный фаворит — «Спартак», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Дмитрий Сенников
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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