Сенников – об игре с «Локомотивом»: «На данный момент явный фаворит — «Спартак»

Трёхкратный обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал предстоящий поединок 1/4 финала, в котором «железнодорожники» сразятся с московским «Спартаком».

Специалист заявил, что лично для него фаворит предстоящей встречи вполне себе ясен – это «красно-белые». Эксперт связал свои слова с результатами, которые команда демонстрировала в конце прошлого календарного года и с игрой, отлаженной во время зимних тренировочных сборов.

В то же время бывший футболист отметил, что «красно-зелёные» довольно успешно выступают в кубковых соревнованиях.

«Если Галактионов подготовит «Локомотив» именно к этому матчу, то будут шансы. Но на данный момент явный фаворит — «Спартак», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».