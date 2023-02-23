Булыкин: «Пока рано давать оценку трансферам»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». События игры прокомментировал Дмитрий Булыкин, он считает, что сейчас рано делать выводы по поводу того, кто какие трансферы провел. По его словам, для этого нужно не менее месяца.

- Кто как провёл трансферы, мы узнаем спустя какое-то время, может месяц-два и поймём, хорошие ли это были трансферы, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, что в прошедшем матче состоялся дебют Артема Дзюбы в составе железнодорожников.