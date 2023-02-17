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Кубок России

Шалимов назвал фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

17 Февраля 2023 • 17:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Российский тренер Игорь Шалимов высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит — я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна — и выбор разнообразный. Атака «красно-белых» не хуже зенитовской, это как минимум», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Локомотив» примет на своем поле «Спартак» 22 февраля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по московскому времени. Ответная встреча между московскими командами состоится 27 февраля в то же самое время.

Возобновление сезона в Российской премьер-лиге пройдет в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Игорь Шалимов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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