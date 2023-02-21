Мещеряков: «Кубок - вещь непредсказуемая»

Возобновляются матчи Фонбет Кубка России, в четвертьфинале сойдутся два московских клуба - «Локомотив» и «Спартак». Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что «железнодорожники» дадут бой «красно-белым», несмотря на плачевное состояние в текущем сезоне.

- Никогда не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Уверен, что будет борьба, тем более Кубок — вещь непредсказуемая, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем ФНЛ Кубка России, в финале прошлого года клуб обыграл московское «Динамо».