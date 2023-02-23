Ловчев: Давно не видел, чтобы «Спартак» так отбивался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (1:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Несмотря на поле, мяч кирпичом, «Спартак» первый тайм выглядел точно так же, как и по теплу в Эмиратах. В первом тайме «Спартак» должен был решать задачу не просто победы, но и выхода», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что во второй половине матча все изменилось, показалось, что у «красно-белых» проблемы с физическим состоянием. Давно не видел, чтобы «Спартак» так отбивался в конце встречи, признался Ловчев.

Ответный матч между командами запланирован на 27 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.