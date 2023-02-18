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Радимов: «Это будет проблема, как ввести Промеса в состав»

18 Февраля 2023 • 23:55 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об отсутствии Куинси Промеса на зимних тренировочных сборах «Спартака».

«Это будет проблема, как ввести его в состав. По физической форме проблем не возникнет. Но вот по заготовкам, которые клуб наработал на тренировках… Видимо, он постепенно будет вливаться в команду», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Ближайший матч «красно-белые» проведут в гостях – команде 22 февраля предстоит сразиться со столичным «Локомотивом» в рамках Фонбет Кубка России. Главный арбитр поединка даст свисток к началу матча в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Куинси Промес
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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