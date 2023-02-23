​Шишкин: «Два момента у Дзюбы были»

В России официально возобновился футбол, в четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» обыграл с минимальным счетом земляков из «Локомотива». Артём Дзюба дебютировал за железнодорожников, его выступления прокомментировал бывший игрок клуба - Роман Шишкин.

Он считает, что счет оставляет надежды одноклубникам Дзюбы на возвращение в ответном матче, что до самого нападающего, то, по мнению Шишкина, у него были две возможности забить в прошедшем матче.

- Во втором тайме «Локомотив» стал по‑другому играть, Дзюба стал чаще касаться мяча. Два момента у него было, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».