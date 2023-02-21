Наумов: Матч со «Спартаком» прояснит, на что способен Галактионов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался в преддверии четвертьфинального матча Фонбет Кубка России между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Сейчас, наверное, никто не угадает, что будет в этом матче, хотя бы потому, что у «Локомотива» будет совсем новый состав. И как раз этот матч немного прояснит, на что способен Михаил Галактионов, как он подготовил команду», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Функционер считает, что Артём Дзюба обязан появиться на поле, ведь он всегда забивает «Спартаку». Неизвестно, в какой сейчас форме Дзюба, но какое-то время он точно должен отыграть, заявил Наумов.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 22 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.