Радимов не может назвать «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением о предстоящем поединке Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» примет на своём поле «Спартак».

Специалист считает, что товарищеские поединки, которые «красно-белые» достаточно успешно и качественно проводили в зимний период, нельзя считать поводом и основанием для высказывания предположений о статусе фаворита в грядущей игре.

«В тренировочных матчах другая ответственность. Кое-какие вещи можно отсмотреть. Многие детали мы видим», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».