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Кубок России

Радимов не может назвать «Спартак» фаворитом в игре с «Локомотивом»

18 Февраля 2023 • 23:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Бывший полузащитник московского ЦСКА и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился своим мнением о предстоящем поединке Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» примет на своём поле «Спартак».

Специалист считает, что товарищеские поединки, которые «красно-белые» достаточно успешно и качественно проводили в зимний период, нельзя считать поводом и основанием для высказывания предположений о статусе фаворита в грядущей игре.

«В тренировочных матчах другая ответственность. Кое-какие вещи можно отсмотреть. Многие детали мы видим», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Владислав Радимов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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