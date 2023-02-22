Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Два игрока, за счёт которых «Спартак» выиграл февральское дерби у «Локомотива»

22 Февраля 2023 • 22:17 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Морозная погода, тяжёлое поле и перенесённые тренировочные нагрузки не помешали «Спартаку» и «Локомотиву» сыграть от себя. Первый тайм остался за «красно-белыми», второй – за «красно-зелёными», но самое главное – ни в одном из таймов болельщики не скучали. Брака в передачах много, конечно, но скорости хорошие, явно превосходящие стандартный зимний футбол. Победил «Спартак» в первом московском дерби этого года, давайте же узнаем, за счёт чего/кого.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 4:10, в створ – 2:4, угловые – 7:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Локомотив Москва0:1Спартак Москва
  16'Пруцев Данил (0:1)
Лантратов ИльяКузьмичёв ИванМагкеев Станислав  71'Ненахов МаксимКарпукас АртёмБаринов Дмитрий  89'Пиняев Сергей 67' (Глушенков Максим ( 67') Смольников Игорь 59' (Тикнизян Наир ( 59') Куликов Даниил 59' (Миранчук Антон ( 59') Дзюба АртёмКамано Франсуа 87' (Игнатьев Иван ( 87')
Запасные: Погостнов ЕгорМарадишвили КонстантинРаков ВадимЩетинин МихаилКонти ХерманЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
Максименко АртёмДжикия ГеоргийЛитвинов Руслан  42'Чернов НикитаХлусевич ДаниилЗобнин РоманПруцев ДанилДенисов Даниил 87' (Тавареш Томаш ( 87') Игнатов Михаил Александрович 74' (Бальде Диао Кейта ( 74') Зиньковский Антон 74' (Мартинс Кристофер ( 74') Мелёшин Павел 59' (Промес Куинси ( 59')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонВолков МаксимРыбус МацейВеденеев МаксимШитов АртёмДуарте Алексис
22 февраля. Стадион "РЖД Арена (Москва)".

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Все моменты «Локомотив» загубил сам, однажды Максименко спас арбитр, однажды – штанга. Сам Александр слабо сыграл на выходах, постоянно позволяя соперникам бить после подач вблизи голкипера.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Капитан «Спартак» по традиции боролся до последней секунды, не упустил возможность немного потянуть время в концовке, в общем, грамотно вёл команду к победе. Но в борьбе были огрехи – Дзюба пару раз легко подвинул Георгия.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,5. Похвалим Литвинова за нереально крутую игру на перехватах. Сам создал первый гол – сначала накрыл соперника, затем отдал пяткой под удар Пруцеву. Есть и небольшой недочёт – упустил Макгеева, когда тот забивал, но гол в итоге отменили из-за офсайда, поэтому на игру эпизод не повлиял.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Дважды проиграл Дзюбе, оказавшись с ним с глазу на глаз, однажды подарил Артёму мяч у углового флага. Чернов не очень уверенно смотрелся в верховой борьбе, на угловых «Локомотива» многое позволяя соперникам.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Правый край «Спартака» работал слабо, подключений Денисова или обостряющих передач не замечено вовсе. В борьбе тоже было сложновато, Абаскаль даже решил заменить Даниила в концовке.

Реклама


ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,0. Четыре перехвата и четыре разогнанные далее атаки. Хлусевич в первом тайме отлично подпитывал атаку «Спартака», при этом успевая и в обороне отрабатывать. Вспомним хотя бы его подкат, прервавший проход Камано.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. Шикарный матч Пруцева, немного смазанный в последние полчаса. Огромный объём работы по традиции выполнил Данил, везде успевал в первый час игры, не давал спокойно дышать сопернику, собрал 4 подбора. А главное, забил единственный гол «Спартака», чётко пальнув со средней дистанции.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Работал в прессинге Игнатов, сам создал себе момент, отобрав мяч у Ненахова, но в атакующей группе был наименее полезным. Не хватило острых ходов, с правого края опасные атаки не приходили.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Без Промеса Зобнин не так хорош в атаке, а при наличии Пруцева с Литвиновым – не так много работает в центре поля. Сегодня Роман собрал три фола, грамотно удерживал мяч, но обострял маловато.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Много движения дал Зиньковский, очень хорошо играл на «грязных» мячах, отбирал, прессинговал. При этом, успел замучить Смольникова резким дриблингом. Не хватило Антону лишь конкретики в финальной трети.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 6,5. Настырность продемонстрировал и Мелёшин. За час игры Павел успел заявить о себе моментом, самолично созданным, и постоянной работой в прессинге. Голом не отметился, но черной работы опять же проделал целый вагон. После замен «Спартак» стал играть хуже.

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

БАЛЬДЕ КЕЙТА – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ростов Ростов
Урал Урал
1
1
1.75 3.90 4.70
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
0
1
4.25 4.00 1.80
Видео
23.02.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.25 3.65 3.10
Видео
23.02.23 в 17:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Краснодар Краснодар
1.85 3.90 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
22:45 · Кубок России
Галактионов: «Дзюба очень здорово сыграл»
22:41 · Кубок России
Рахимов: «Дзюба долго не играл, вот и тонуса у него нет»
22:37 · Кубок России
Абаскаль: «Нужно было завершать эту игру ранее»
22:35 · Кубок России
Мостовой: «Судья ошибся, не засчитав гол «Локомотива»
21:49 · Кубок России
Карпин раскритиковал поле «Ростов Арены»
21:45 · Кубок России
Голенков прокомментировал ничью против «Урала»
21:39 · Кубок России
Сычёв высказался о назначении Галактионова в «Локомотив»
21:32 · Кубок России
«Локомотив» - «Спартак»: Промес вышел на замену
21:30 · Кубок России
Сычёв: «Локомотив» пока непонятно, во что играет»
21:25 · Кубок России
Помазун подвёл итоги матча с «Ростовом»
21:20 · Кубок России
Шишкин: «Локомотиву» нужно играть проще»
21:15 · Кубок России
Дзюба: «Ещё ничего не ясно, постараемся вернуться в игру»
21:08 · Кубок России
Билялетдинов: «Нового лица у «Локомотива» пока не видно»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, как Промес тренировался в Москве отдельно от «Спартака»
20:50 · Кубок России
Как «Ростов» с «Уралом» провели первый официальный матч 2023 года - видео видео
Все новости