Два игрока, за счёт которых «Спартак» выиграл февральское дерби у «Локомотива»

Оценки всем футболистам Гильермо Абаскаля

Морозная погода, тяжёлое поле и перенесённые тренировочные нагрузки не помешали «Спартаку» и «Локомотиву» сыграть от себя. Первый тайм остался за «красно-белыми», второй – за «красно-зелёными», но самое главное – ни в одном из таймов болельщики не скучали. Брака в передачах много, конечно, но скорости хорошие, явно превосходящие стандартный зимний футбол. Победил «Спартак» в первом московском дерби этого года, давайте же узнаем, за счёт чего/кого.

Статистика матча: владение мячом – 48:52, удары по воротам – 4:10, в створ – 2:4, угловые – 7:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Все моменты «Локомотив» загубил сам, однажды Максименко спас арбитр, однажды – штанга. Сам Александр слабо сыграл на выходах, постоянно позволяя соперникам бить после подач вблизи голкипера.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Капитан «Спартак» по традиции боролся до последней секунды, не упустил возможность немного потянуть время в концовке, в общем, грамотно вёл команду к победе. Но в борьбе были огрехи – Дзюба пару раз легко подвинул Георгия.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,5. Похвалим Литвинова за нереально крутую игру на перехватах. Сам создал первый гол – сначала накрыл соперника, затем отдал пяткой под удар Пруцеву. Есть и небольшой недочёт – упустил Макгеева, когда тот забивал, но гол в итоге отменили из-за офсайда, поэтому на игру эпизод не повлиял.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Дважды проиграл Дзюбе, оказавшись с ним с глазу на глаз, однажды подарил Артёму мяч у углового флага. Чернов не очень уверенно смотрелся в верховой борьбе, на угловых «Локомотива» многое позволяя соперникам.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Правый край «Спартака» работал слабо, подключений Денисова или обостряющих передач не замечено вовсе. В борьбе тоже было сложновато, Абаскаль даже решил заменить Даниила в концовке.

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ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,0. Четыре перехвата и четыре разогнанные далее атаки. Хлусевич в первом тайме отлично подпитывал атаку «Спартака», при этом успевая и в обороне отрабатывать. Вспомним хотя бы его подкат, прервавший проход Камано.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. Шикарный матч Пруцева, немного смазанный в последние полчаса. Огромный объём работы по традиции выполнил Данил, везде успевал в первый час игры, не давал спокойно дышать сопернику, собрал 4 подбора. А главное, забил единственный гол «Спартака», чётко пальнув со средней дистанции.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Работал в прессинге Игнатов, сам создал себе момент, отобрав мяч у Ненахова, но в атакующей группе был наименее полезным. Не хватило острых ходов, с правого края опасные атаки не приходили.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Без Промеса Зобнин не так хорош в атаке, а при наличии Пруцева с Литвиновым – не так много работает в центре поля. Сегодня Роман собрал три фола, грамотно удерживал мяч, но обострял маловато.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,5. Много движения дал Зиньковский, очень хорошо играл на «грязных» мячах, отбирал, прессинговал. При этом, успел замучить Смольникова резким дриблингом. Не хватило Антону лишь конкретики в финальной трети.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – 6,5. Настырность продемонстрировал и Мелёшин. За час игры Павел успел заявить о себе моментом, самолично созданным, и постоянной работой в прессинге. Голом не отметился, но черной работы опять же проделал целый вагон. После замен «Спартак» стал играть хуже.

КУИНСИ ПРОМЕС – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

БАЛЬДЕ КЕЙТА – б/о.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – б/о.