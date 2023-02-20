Тихонов: «О Галактионове очень хорошо говорили в Нижнем Новгороде»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о перешедшем в московский «Локомотив» 13 ноября прошлого года новом главном тренере команды Михаиле Галактионове.

«О Галактионове очень хорошо говорили в Нижнем Новгороде. Есть качества футболистов, атмосфера, футбол, в который они хотят играть», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Специалист подчеркнул, что такой позитивной, уютной и рабочей атмосферы у «красно-зелёных» не было при немецких тренерах.

Эксперт считает, что во время двухматчевого противостояния 1/4 финала Фонбет Кубка России со столичным «Спартаком» «Локомотив» продемонстрирует все свои лучшие качества и по итогу «будет достойно выглядеть».