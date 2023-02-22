Сычёв высказался о назначении Галактионова в «Локомотив»

Бывший форвард «железнодорожников» Дмитрий Сычёв оценил приход в клуб Михаила Галактионова. Напомним, что специалист возглавил кризисный «Локо» в середине ноября, перейдя на тренерский мостик из другого клуба РПЛ – «Пари НН».

«Наше дело — только реагировать, решает руководство клуба. Посмотрим, что из этого получится. Наверное, выбор делался исходя из определённых вещей — в клубе верят в Галактионова. Верим и мы, что он поможет выйти клубу из тяжёлой ситуации», - цитирует Сычёва «Чемпионат».

В эти минуты Галактионов проводит первый официальный матч у руля «Локо» в 2023 году и пока неудачно, к концу второго тайма «железнодорожники» дома уступают «Спартаку» Гильермо Абаскаля – 0:1.