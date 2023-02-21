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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская оценила зимние трансферы «Локомотива» на тройку

21 Февраля 2023 • 20:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 23 ч. 12 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская подвела итог зимней трансферной кампании своего бывшего клуба.

«Поставил бы тройку, не вижу заслуг клуба в этих трансферах», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, что этой зимой в «Локо» пришли шесть игроков – молодые Сергей Пиняев и Максим Глушенков из самарских «Крыльев Советов», опытный по меркам РПЛ голкипер Илья Лантратов, защитник «Бенфики» Херман Конти и два опытных экс-зенитовца – Артём Дзюба и Игорь Смольников.

Боевое крещение некоторые из новичков, а возможно и все, пройдут завтра – на «РЖД Арене» «Локо» в Кубке России сыграет со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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