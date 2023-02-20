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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес вернулся в общую группу «Спартака»

20 Февраля 2023 • 19:57 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
22.02 20:00

Один из лидеров «красно-белых» Куинси Промес вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака». Фотографиями игрока делится пресс-служба московской команды.

Дело в том, что нидерландец был вынужден пропустить зарубежные сборы своего клуба по личным обстоятельствам – они проходили в ОАЭ и Турции в январе и большую часть февраля. В московском клубе пропуск сборов их лучшим бомбардиром одобрили и разрешили поддерживать форму индивидуально и с молодёжной командой спартаковцев.

Напомним, что уже послезавтра «Спартак» ждёт выездной матч четвертьфинальной серии Кубка России против соседей из «Локомотива». Игра пройдёт на «РЖД Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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