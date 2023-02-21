Гранат — о дерби «Локомотив» - «Спартак»: «Нужно настаивать на переносе матча»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном переносе матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Локомотив» - «Спартак». Ранее появилась информация, что встреча может не состояться из-за плохих погодных условий.

«Нужно настаивать на переносе матча «Локо» — «Спартак». Если бы у нас были еврокубки, то еще куда ни шло. Но сейчас их нет. Какой смысл мучить ребят и зрителей? Думаю, есть смысл переносить на более поздний срок», — цитирует Граната «Чемпионат».

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится завтра, 22 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по мск. Ответная игра запланирована на 27 февраля.