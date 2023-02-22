Сычёв – о Дзюбе: «У меня сдержанный оптимизм»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился своим мнением об игравшем в кубковом матче против «Спартака» (0:1) Артёме Дзюбе.

«У меня сдержанный оптимизм. Верю, что амбиции, профессионализм и опыт Дзюбы помогут «Локомотиву» выйти из тяжёлой ситуации», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Во время очного противостояния между «красно-зелёными» и «красно-белыми» московский футболиста Артём Дзюба пробил головой в штангу ворот соперника, после чего продолжить атаку «железнодорожникам» не удалось. Как итог – хозяева поля уступили с минимальным счётом, однако шанс отыграться у них появится уже в ближайший понедельник.