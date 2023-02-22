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Билялетдинов: «Нового лица у «Локомотива» пока не видно»

22 Февраля 2023 • 21:08 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник московских «железнодорожников» Динияр Билялетдинов оценил игру «Локо» в кубковом матче против «Спартака», который в эти минуты проходит на морозном поле «РЖД Арены».

«Пока не видно нового лица у «Локомотива», «Спартак» владеет инициативой, а игроки «Локо» лишь падают и поскальзываются на футбольном поле. Кажется, что перемещаются неплохо, бегают, но пока всё как‑то мимо. Может, они не успевают разобраться между собой?», - цитирует Билялетдинова «Матч-ТВ».

Экс-игрок добавил, что «Спартак» показывает более комбинационный футбол, благодаря чему и доминирует на поле.

Напомним, позади первый тайм дерби и пока впереди закономерно идёт «Спартак» - 1:0, гол забил Данил Пурцев. Зрителей матча ждут ещё 45 минут игры, трансляция - на портале Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов
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