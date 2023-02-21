Кузнецов: «Спартак» — явный фаворит матча с «Локомотивом»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются явными фаворитами предстоящей встречи. При этом Кузнецов также отметил, что в кубковой игре может случиться всякое.

«Красно-белые» заняли первое место в довольно серьёзной группе, а также играли очень солидно в первой части нынешнего сезона. В турнирной таблице РПЛ спартаковцы далеко оторвались от «Локомотива», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.