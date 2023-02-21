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Кубок России

Кузнецов: «Спартак» — явный фаворит матча с «Локомотивом»

21 Февраля 2023 • 12:32 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются явными фаворитами предстоящей встречи. При этом Кузнецов также отметил, что в кубковой игре может случиться всякое.

«Красно-белые» заняли первое место в довольно серьёзной группе, а также играли очень солидно в первой части нынешнего сезона. В турнирной таблице РПЛ спартаковцы далеко оторвались от «Локомотива», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится завтра, 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Дмитрий Кузнецов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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