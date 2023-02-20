Непомнящий: «Однозначный фаворит на победу в дерби – «Спартак»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился своим прогнозом на первый матч четвертьфинальной серии Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

«Однозначный фаворит на победу в дерби – «Спартак». Клуб выглядит сильно и уверенно», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Однако эксперт не исключает, что новички «Локо» могут очень сильно удивить всех – в их числе как опытные Игорь Смольников и Артём Дзюба, так и молодой Сергей Пиняев. Непомнящий полагает, что Смольников и Пиняев появятся на поле в старте, а вот Дзюбу, вероятно, приберегут на вторую часть игры.

Напомним, игра состоится уже совсем скоро – 22 февраля, место встречи – Москва, «РЖД Арена».