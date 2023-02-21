Мостовой: «У «Локо» обязательно будут шансы, «Спартак» не такой уж непобедимый»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о первом поединке двухматчевого кубкового противостояния, в котором его бывший клуб сыграет со столичным «Локомотивом».

«Не надо делать глобальные выводы из зимних сборов. У «Локо» обязательно будут шансы. «Спартак» не такой уж непобедимый», - приводит слова Мостового «Плеймейкер».

Если смотреть на состав «красно-белых», то тут специалист отметил наличие в нём сенегальского и испанского новичка Кейта Бальде и потенциальное появление на поле опытного нидерландского футболиста Куинси Промеса, занимавшегося во время зимнего перерыва индивидуально.