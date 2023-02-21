Прудников высказался о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников отреагировал на возможный перенос матча плей-офф Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом». Ранее сообщалось, что игра может не состояться из-за плохих погодных условий.

«Надо ли переносить? Сложный вопрос. Конечно, в такой мороз в хороший футбол сложно играть. В этом случае игра трудная ожидается, потому что мяч дубовый будет. Когда тепло играть комфортно, это гораздо лучше, чем в снегу бегать», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».

Первый матч «Локомотив» - «Спартак» должен пройти 22 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по мск.