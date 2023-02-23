Тарханов: «Дзюба в форме, у него получился отличный дебют»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о дебютном матче нападающего Артёма Дзюбы за «Локомотив».

22 февраля «железнодорожники» проиграли «Спартаку» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. 34-летний Дзюба был признан лучшим игроком встречи.

«Видно, что он в форме, у него получился отличный дебют. Голы у него точно будут. Главное, чтобы он полностью адаптировался к требованиям тренерского штаба», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба этой зимой подписал трудовой договор с «железнодорожниками», который рассчитан до конца текущего сезона.

Ответный матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 27 февраля, начало — в 20:00 по мск.