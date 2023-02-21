Ари — о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Будет очень интересное дерби»

Бывший форвард «Краснодара» Ари Феррейра высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Это классика. Будет очень интересный матч, дерби. Но тяжело делать прогнозы, потому что все возвращаются со сборов. Непонятно, кто в каком состоянии будет», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футболист считает, что новичок «Локомотива» Артём Дзюба будет очень мотивирован и приложит все усилия для гола в ворота «красно-белых».

Матч «Локомотив» - «Спартак» должен состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что игра может быть перенесена из-за плохой погоды.