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Ари — о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Будет очень интересное дерби»

21 Февраля 2023 • 18:39 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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22.02 20:00

Бывший форвард «Краснодара» Ари Феррейра высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Это классика. Будет очень интересный матч, дерби. Но тяжело делать прогнозы, потому что все возвращаются со сборов. Непонятно, кто в каком состоянии будет», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Футболист считает, что новичок «Локомотива» Артём Дзюба будет очень мотивирован и приложит все усилия для гола в ворота «красно-белых».

Матч «Локомотив» - «Спартак» должен состояться завтра, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что игра может быть перенесена из-за плохой погоды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Ари Феррейра
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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