Кечинов считает «Спартак» фаворитом игры с «Локомотивом»

Обладатель Кубка России в составе московского «Спартака» прокомментировал предстоящий поединок «красно-белых» со столичным «Локомотивом».

«Фаворитом я считаю однозначно «Спартак», потому что у команды появился свой стабильный рисунок. Видно, за счёт чего команда хочет добиваться результата»,- приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Молодые и опытные футболисты «Локомотива» и их новый тренер сделают игру «железнодорожников» более зрелищной и весёлой, считает специалист. По его мнению, у Михаила Галактионова новое видение работы коллектива и своя философия игры.

Первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России состоится 22 февраля - «Локомотив» на своём поле примет «Спартак». Начало матча в 20:00.