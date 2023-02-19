Сенников считает «Спартак» фаворитом кубковой игры с «Локомотивом»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «железнодорожники» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 22 февраля и начнётся она в 20:00 по московскому времени.

Сенников назвал «Спартак» очевидным фаворитом предстоящего матча, при этом отметив, что в Кубке может произойти всё, что угодно.

«Не видел «Локо» в межсезонье, но, мне кажется, что «красно-белые» лучше готовы. У «Спартака» не будут играть три человека из-за красных карточек, полученных в матче с «Зенитом», поэтому у «Локомотива» есть определённые шансы», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Также эксперт отметил, что «красно-зелёным» сейчас не стоит концентрироваться на одном лишь Кубке, поскольку нынешнее положение команды в турнирной таблице РПЛ обязывает её бороться за выживание.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. До конца турнира «железнодорожникам» осталось провести 13 встреч.