Мостовой: «Дзюба сразу станет любимцем болельщиков «Локомотива», если забьёт «Спартаку»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что новичок «Локомотива» Артём Дзюба сможет помочь «железнодорожникам» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «красно-белых».

«Дзюба будет полезен, даже если на несколько минут выйдет. Конечно, Артём сразу станет любимцем болельщиков «железнодорожников», если забьёт «Спартаку», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, в начале ноября прошлого года 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и до 8 февраля находился в статусе свободного агента.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.