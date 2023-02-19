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Кубок России

Мостовой: «Дзюба сразу станет любимцем болельщиков «Локомотива», если забьёт «Спартаку»

19 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
22.02 20:00

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что новичок «Локомотива» Артём Дзюба сможет помочь «железнодорожникам» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «красно-белых».

«Дзюба будет полезен, даже если на несколько минут выйдет. Конечно, Артём сразу станет любимцем болельщиков «железнодорожников», если забьёт «Спартаку», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, в начале ноября прошлого года 34-летний Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и до 8 февраля находился в статусе свободного агента.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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