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Кубок России

Галактионов: «Упор на Кубок? Нет, мы не разделяем турниры»

22 Февраля 2023 • 19:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 0 ч. 15 мин.

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался перед началом первого матча в четвертьфинальной Серии Кубка России против земляков из «Спартака». Игра стартует в 20:00 по Москве.

«Делаем упор на Кубок? Нет, мы не разделяем турниры. Мы играем дома, при своих болельщиках, и будем делать всё, чтобы добиться максимального результата во всех играх. «Спартак» значит «Спартак», будем играть», - заявил специалист в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что Галактионов возглавил кризисный «Локомотив» в середине ноября прошлого года. На данный момент «Локо» идёт в РПЛ в одном шаге от зоны вылета – на 14-м месте с 13 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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