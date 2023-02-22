Галактионов: «Упор на Кубок? Нет, мы не разделяем турниры»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался перед началом первого матча в четвертьфинальной Серии Кубка России против земляков из «Спартака». Игра стартует в 20:00 по Москве.

«Делаем упор на Кубок? Нет, мы не разделяем турниры. Мы играем дома, при своих болельщиках, и будем делать всё, чтобы добиться максимального результата во всех играх. «Спартак» значит «Спартак», будем играть», - заявил специалист в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что Галактионов возглавил кризисный «Локомотив» в середине ноября прошлого года. На данный момент «Локо» идёт в РПЛ в одном шаге от зоны вылета – на 14-м месте с 13 набранными очками.