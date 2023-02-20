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Кубок России

Ширко: «Дзюба будет сверхнастроен на «Спартак»

20 Февраля 2023 • 18:55 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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22.02 20:00

Бывший спартаковец Александр Ширко поделился ожиданиями перед матчем Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Спартаком», а также оценил роль новичка «Локо» Артёма Дзюбы в грядущем противостоянии.

«Будет ли у Дзюбы сверхнастрой на игру против его бывшего клуба? Полагаю, он будет, ведь во‑первых, он вернулся в футбол после небольшого перерыва (Дзюба не играл с начала ноября – Ред.), во‑вторых, дебют придётся сразу же на матч с таким принципиальным соперником как «Спартак», - рассказал Ширко «Матч-ТВ».

Артём Дзюба пополнил «Локо» в начале февраля, подписав трудовое соглашение до конца текущего сезона.

Противостояние «Локомотива» и «Спартака» в рамках четвертьфинальной серии Кубка России пройдёт 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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