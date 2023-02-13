Салихова - об Абаскале: «Было бы обидно, если б на его место пришёл Карпин и половина «Ростова»

Зарема Салихова, супруга уже бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила продление контракта с Гильермо Абаскалем «красно-белым» клубом.

«Стало бы очень обидно, если бы пришёл на его место, скорее всего, Карпин и половина «Ростова». Мы с Лукой Каттани не для него собирали эту команду с умными русскими игроками, такими как Егор Пруцев и Антон Зиньковский. Эта команда предельно вариативная и играет в максимальное количество комбинаций. Главное, теперь могу быть спокойна за «Спартак», наслаждаться атакующим футболом и прогрессом любимой команды», - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что Гильермо Абаскаль пришёл в «Спартак» ещё при Федуне, это случилось летом 2022 года.