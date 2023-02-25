Кавазашивили: «Верю в то, что «Спартак» выиграет серию у «Локомотива»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России между «красно-белыми» и «Локомотивом». Напомним, что первая встреча этих команд, проходившая на «РЖД Арене», завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Ветеран не верит в то, что «Локомотив» сможет перевернуть ход этого противостояния, так как, по его мнению, в «Спартаке» исправят недочёты первой игры и не допустят неудачи в ответном матче.

«Верю в то, что «Спартак» выиграет эту серию. Если «Спартак» построит игру на ничью, то может проиграть. Не хочу, чтобы игра доводилась до пенальти», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 27 февраля. Начало — в 20:00 по московскому времени.