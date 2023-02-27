Защитник «Локо» Конти: «Недоволен ни результатом, ни ходом игры»

Зимний новичок «Локомотива» в линии обороны Херман Конти прокомментировал итог матча против «Спартака» в рамках четвертьфинала Кубка России (2:4).

«Недоволен ни результатом, ни ходом игры. Как по мне, пенальти в конце встречи не было. Всегда опорная рука — есть опорная игра. Везде, где я играл, было так. Что касается судейства в целом, оценивать с моей стороны — дело неблагодарное. Все мы люди, можем ошибаться. На мой взгляд – нарушение при втором голе было», - цитирует Конти «Чемпионат».

Аргентинец добавил, что поражение в Кубке России и выбывание в Путь регионов говорит о том, что нужно сосредоточиться в РПЛ.

Однако ближайший соперник «Локо» не из простых – это «Ростов» Валерия Карпина, идущий в тройке лидеров. Очная встреча между «Ростовом» и «Локомотивом» запланирована на 5 марта.