​Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу, КДК даст оценку

Артём Дзюба в феврале подписал контракт с «Локомотивом». 34-летний нападающий уже провёл за «железнодорожников» два матча в Кубке России. Дзюбе пришлось столкнуться с оскорблениями в свой адрес со стороны фанатов «Спартака».

На ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит ситуацию с оскорблениями в адрес Артёма Дзюбы и даст им оценку. Вероятно, «Спартаку» придётся заплатить штраф.

Стоит напомнить, что в своё время Артём Дзюба выступал за «Спартак».

Добавим, что «Спартак» прошёл «Локомотив» в Кубке России – 5:2 по сумме двух встреч.