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Кубок России

Шавло: «У «Локомотива» есть возможность отыграться»

25 Февраля 2023 • 19:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.80 X 3.65 2 4.50
27.02 20:00

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился прогнозом на ответную встречу Фонбет Кубка России против «Локомотива».

«У «Локомотива» есть возможность отыграться. Ещё ничего не решено. Преимущество небольшое есть у «Спартака». Да, можно играть на ничью, но это опасно. «Спартак» играет у себя на стадионе, в этом плане им будет полегче», — заявил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, если подопечные Михаила Галактионова смогут сыграть как во втором тайме первой встречи, то у «красно-белых» будут большие проблемы. Также Шавло считает, что «Спартак» провёл хорошую работу в гостевом поединке.

Напомним, что команда Гильермо Абаскаля выиграла с минимальным счётом первый четвертьфинал Пути РПЛ. Ответная игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.

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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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