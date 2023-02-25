Шавло: «У «Локомотива» есть возможность отыграться»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло поделился прогнозом на ответную встречу Фонбет Кубка России против «Локомотива».

«У «Локомотива» есть возможность отыграться. Ещё ничего не решено. Преимущество небольшое есть у «Спартака». Да, можно играть на ничью, но это опасно. «Спартак» играет у себя на стадионе, в этом плане им будет полегче», — заявил эксперт в интервью изданию«РБ Спорт».

По его мнению, если подопечные Михаила Галактионова смогут сыграть как во втором тайме первой встречи, то у «красно-белых» будут большие проблемы. Также Шавло считает, что «Спартак» провёл хорошую работу в гостевом поединке.

Напомним, что команда Гильермо Абаскаля выиграла с минимальным счётом первый четвертьфинал Пути РПЛ. Ответная игра пройдёт на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.