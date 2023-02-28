Писарев: «Спартак» и «Локомотив» выдали топ-матч»

В ответном четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» снова обыграл «Локомотив», на сей раз счетом 4:2. Игра очень понравилась бывшему футболисту московского «Спартака» Николаю Писареву, который защищал цвета клуба с 1992 по 1995 год, после чего уехал играть в Испанию.

Он считает, что «Спартак» и «Локомотив» выдали матч топ-уровня. Ключевым моментом игры он назвал второй гол красно-белых в исполнении Романа Зобнина.

- Для февраля обе команды выдали топ‑матч. Ключевой момент — гол Зобнина, когда судьи смотрели повтор, засчитывать ли мяч после возможного фола на Тикнизяне. В целом матч удался, «Спартак» заслуженно победил, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».